L'Américaine Cory Gauff a gagné Roland-Garros en juniors samedi, à l'âge de... 14 ans et deux mois.

C'est la quatrième plus jeune de l'histoire derrière Martina Hingis (deux fois, à 12 ans et huit mois en 1993, puis 13 ans et huit mois en 1994), Jennifer Capriati (13 ans et deux mois en 1989) et Gabriela Sabatini (14 ans en 1984).

Gauff, victorieuse de sa compatriote Caty McNally (1-6, 6-3, 7-6), avait déjà disputé la finale du dernier US Open à 13 ans.