Gasquet n'a pas fait le poids

C’était écrit: après deux matches à sa portée contre l’Italien Andreas Seppi et le Tunisien Malek Jaziri, Richard Gasquet devait réaliser ce jour un véritable exploit pour continuer à avancer dans ce Roland-Garros 2018, confronté à Rafael Nadal dès le troisième tour. Ni plus ni moins que sa bête noire. Amis depuis 20 ans, les deux joueurs se sont rencontrés à 15 reprises sur le circuit ATP – pour autant de défaites du Français, qui n’a plus pris un set à l’Espagnol du reste depuis 2008… Aussi n’y a-t-il pas eu de miracle ce samedi sur le court Philippe-Chatrier.

Cueilli à froid par le décuple lauréat du tournoi, Richard Gasquet a concédé blanc les trois premiers jeux de la partie – soit 12 balles initiales malheureuses qui ont hélas donné le ton de la rencontre. Rapidement double-breaké et ainsi mené 5-0, le Biterrois a bien fait preuve d’un certain panache pour revenir à 5-3 mais le Majorquin n’a pas manqué de se ressaisir, concluant la première manche en 33 minutes (6-3). Sans plus de fausses notes par la suite. Car Richard Gasquet dès lors n’a plus eu l’opportunité de prendre le service de son opposant…

Solide sur sa mise en jeu et intraitable en retour – face à une première balle adverse moyenne il est vrai (55% de réussite pour 58% de points gagnés dans la foulée) - Rafael Nadal amorce également le deuxième acte sur un double break, pour un set finalement survolé 6-2. Rebelote dans la troisième manche, où le patron des lieux mène très vite 4-0 pour déjà entrevoir la victoire. Après 1h58 d’échanges, le n°1 mondial envoie définitivement son challenger du jour dans les cordes (6-3, 6-2, 6-2). Place désormais au jeune Allemand Maximilian Marterer, 70e mondial et tombeur surprise du Canadien Denis Shapovalov au deuxième tour notamment. Pour une nouvelle démonstration de force ?