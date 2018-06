Gasquet: "Déçu mais pas frustré"

C’est un Richard Gasquet fataliste qui a fait face à la presse après son large revers devant Rafael Nadal, ce samedi, au troisième tour des Internationaux de France. "J'ai essayé de jouer mon jeu. Ce n'est pas facile de trouver un autre jeu. J'ai fait de mon mieux. J'ai essayé de bien servir, mais c'est difficile pour moi parce que mon meilleur coup, c'est le revers, et sur son coup droit, il est meilleur en diagonales. C'est ça la clé. J'ai beaucoup de mal à jouer contre son jeu", dixit le Biterrois, battu 6-3, 6-2, 6-2 en un peu moins de deux heures.

Pour autant, le Français qui n’a pas été épargné par les blessures ces derniers mois ne manque pas de tirer des enseignements positifs de son Roland-Garros. "Comme en Australie, où j’ai joué Federer, je tombe sur l’un des mecs les plus forts de l'histoire ! Bien sûr, tu as toujours envie de faire mieux… Je suis déçu c’est clair mais je ne suis pas frustré. C'est le joueur le plus dur pour moi de par son style de jeu mais je repars à l’entraînement, je n'ai pas de blessure... Honnêtement, j'ai vécu des moments plus durs. Et c'est toujours fabuleux de jouer à Roland-Garros."

Avec déjà en ligne de mire Wimbledon, l’une de ses terres de prédilection. "J'ai fait deux fois demi-finale à Wimbledon. C'est une surface qui me convient. J’ai deux tournois avant pour bien préparer Wimbledon. Je n'ai pas de douleur. Pas de problème là-dessus. C'est le plus important pour moi: d'avoir toujours la motivation pour repartir."