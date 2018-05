Garcia, ça avance bien

Il était dit que Caroline Garcia en passerait par la Chine pour briller dans ces Internationaux de France 2018. La Chine, justement, c’est là-bas que l’intéressée a entamé sa formidable ascension vers le 7e rang mondial aujourd’hui occupé, elle qui y a successivement remporté les tournois de Wuhan et Pékin à l’automne dernier, avant de s’inviter dans le dernier carré du Masters féminin. Point final majuscule d’une saison 2017 rêvée.

Tout aussi offensive cette saison, la n°1 tricolore n’a certes pas enrichi davantage son armoire à trophées, mais c’est avec de légitimes prétentions qu’elle a abordé ce Roland-Garros, forte notamment de belles demies jouées à Stuttgart et Madrid, et encore quart de finaliste il y a peu à Rome. Un bagage largement suffisant pour surclasser sa première adversaire ici à Paris – la Chinoise Yingying Duan (6-1, 6-0). Avant un deuxième tour qui ce jeudi s’est révélé un brin plus compliqué.

Le déclic 2017

Sans référence sur terre battue cette année au contraire de son opposante, l’expérimentée Shuai Peng a bien joué les trouble-fête sur le Lenglen, donnant du fil à retordre à une Caroline Garcia un tantinet nerveuse et qui, après un premier set enlevé au forceps (6-4), a semblé perdre ses moyens dans l’acte suivant (3-6). Seulement la ‘Caro’ qui l’an dernier a connu un déclic ici en atteignant pour la première fois la fameuse seconde semaine (quart) n’est plus aussi friable que par le passé.

Même confrontée à des balles de break tandis qu’elle servait pour le match, Caroline Garcia a tenu bon, victorieuse 6-3 dans la troisième manche, avec un jeu plus incisif et posé à l’appui. La Rhodanienne avait prévenu son monde: elle a gagné en sérénité et en ce sens, le plus dur est assurément passé. A présent lancée, elle pourrait croiser rapidement la route de pointures telles qu’Angelique Kerber ou Simona Halep mais cette Caroline Garcia-là a le talent pour battre des adversaires de ce calibre. Elle l’a récemment prouvé…