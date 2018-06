Fabio Fognini, 18e joueur mondial, s'est qualifié pour les huitièmes de finale de Roland-Garros, samedi, en venant à bout du Britannique Kyle Edmund. Il a fallu cinq manches (6-4, 4-6, 3-6, 6-4, 6-4) et 3h36 de jeu à l'Italien pour décrocher son billet et affrontera le vainqueur de la rencontre entre Marin Cilic et Steve Johnson programmée plus tard dans la journée.