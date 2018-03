Federer: "J'ai décidé de ne pas jouer sur terre"

Eliminé dès son entrée en lice dans le Masters 1000 de Miami, ce samedi au deuxième tour, battu alors par l’Australien Thanasi Kokkinakis (3-6, 6-3, 7-6), Roger Federer a annoncé au sortir du court qu’il ne prendrait pas part à la saison sur terre battue.

"J'ai décidé de ne pas jouer sur terre cette saison. On a beaucoup discuté récemment pour voir où on se trouvait, et au final on s’est dit qu'il était plus simple de rester sur deux surfaces plutôt que trois, dixit le Bâlois, à chaud, en conférence de presse. Je veux encore jouer longtemps et pour cela, on s’est dit que la terre battue n'était pas la meilleure des solutions pour moi."

Désormais focalisé sur le gazon et Wimbledon – son prochain grand objectif – Roger Federer ne jouera donc pas à Roland-Garros dans deux mois. Comme l’an dernier et comme en 2016, son dernier passage par la Porte d’Auteuil remontant à 2015, avec un parcours stoppé en quart de finale par son compatriote Stan Wawrinka, futur lauréat du Majeur parisien.