Djokovic sans souci

Novak Djokovic s'est facilement qualifié pour le deuxième tour de Roland-Garros lundi, en dominant le Brésilien Rogerio Dutra Silva en un peu plus de deux heures de jeu et trois sets (6-3, 6-4, 6-4). Au prochain tour, le Serbe affrontera l'espagnol entre Jaume Munar, qui a sorti David Ferrer.

A perfect start for @DjokerNole against Dutra Silva, defeating the Brazilian 6-3 6-4 6-4.



Into the second round for the 14th consecutive year in Paris. #RG18 pic.twitter.com/cpgnFNsFXd