Djokovic: "J'ai l'impression de jouer à la maison"

En lutte contre ses adversaires et surtout contre lui-même pour retrouver les sommets, Novak Djokovic a réussi à franchir le 3e tour de Roland-Garros en écartant l'Espagnol Roberto Bautista-Agut (6-4, 6-7, 7-6, 6-2). Mené dans le troisième set, le Serbe a pu compter sur le soutien du court Suzanne-Lenglen pour renverser la vapeur.

"J'ai de la chance de recevoir autant de soutien, que ce soit ici ou à Rome, a expliqué l'ancien n°1 mondial. J'ai l'impression de jouer à la maison. Je suis très reconnaissant. Je sens que je progresse un peu en français, et c'est l'un de mes objectifs. Je vais essayer d'aller le plus loin possible dans le tournoi pour donner au public du bon tennis, et profiter de cette énergie."

Au prochain tour, Djokovic affrontera l'Espagnol Fernando Verdasco.