Djokovic en toute humilité

Ce n’est certes pas le Novak Djokovic qui en 2016 décrocha enfin le graal parisien, après trois finales malheureuses. Bon demi-finaliste à Rome il y a quelques jours, le Serbe avant cela a connu des sorties de piste prématurées à Monte-Carlo, Barcelone et Madrid. Aussi avance-t-il sur la pointe des pieds dans ces internationaux de France 2018. Sans prétention aucune. "A l'heure actuelle, je ne joue pas au niveau auquel je souhaiterais jouer mais dans le même temps, je comprends aussi que c'est un processus, que les choses prennent du temps. J'essaie de ne pas abandonner et j'essaie de tirer le meilleur parti de la situation en fonction des circonstances", avoue-t-il humblement ce mercredi après sa victoire sur Jaume Munar, une rafale en devenir formée à l’académie Nadal (7-6, 6-4, 6-4).

"Aujourd’hui, j'ai eu des hauts et des bas. Je ne suis pas très satisfait de ma performance. J'ai juste joué comme il faut aux bons moments pour gagner le match. J'espère que mon niveau va augmenter et que je serai meilleur au prochain match…" Un prochain défi qui s’annonce pour le moins piégeux face à la tête de série n°13 du tournoi, l’Espagnol Roberto Bautista Agut. "C’est difficile à admettre mais j'ai peut-être perdu un certain niveau de confort sur le court, un certain niveau de confiance et je dois reconstruire cette confiance progressivement, souffle un ‘Nole’ parfaitement lucide sur son cas. Plus je joue de matches, mieux ça va. Surtout, plus j'en gagne et mieux ça va !"

"J’ai d’autres priorités dans ma vie"

En quête d’un second souffle dans sa carrière, le ‘Djoker’ a tenté de le trouver dans une nouvelle approche technique, en cherchant à exploiter le vécu de nouveaux coaches, de nouveaux soutiens. Seulement l’intéressé le concède volontiers: au-delà de son tennis, c’est d’abord lui, l’homme, qui a changé, qui a évolué. "Je ne suis plus le même qu'il y a trois ou quatre ans et d'ailleurs je ne voudrais pas être le même qu'il y a trois-quatre ans. J'ai une vie totalement différente, j'ai deux enfants... J’ai d’autres priorités dans ma vie. Je ne vis plus uniquement pour le tennis, comme c'était le cas précédemment. Je dois m'adapter à cette situation et essayer de trouver le bon équilibrer pour m'épanouir à tous les niveaux."

Avec toujours cependant la passion pour leitmotiv. "Je ressens parfois le besoin de revenir à cette époque où j'ai commencé le tennis, en me demandant pourquoi j'ai commencé le tennis. Il a fallu que je me souvienne de ça pour retrouver l’inspiration et me remotiver. Sérieusement, quand les choses deviennent trop mécaniques, ce n’est pas bon. Quand on débute quelque chose, ou dans mon cas quand on débute un sport, on est d’abord guidé par la passion. Les enfants qui démarrent un sport, à 99,9%, le démarrent parce qu'ils aiment ce sport. Or aujourd’hui, le sport devient un peu trop du business à mon avis. C’est essentiel je pense de revenir à l’enfant que nous étions, c’est essentiel pour moi en tout cas. Ça me permet de profiter à fond de ce que je fais, de savoir et comprendre pourquoi je le fais."