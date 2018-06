Juan Martin Del Potro, qui a vite effacé un break dans le deuxième set, l'a emporté en trois manches samedi au troisième tour de Roland-Garros, contre Albert Ramos (7-5, 6-4, 6-1).

L'Argentin jouera son huitième de finale face à John Isner ou Pierre-Hugues Herbert.

Si on voit plus loin, on attend pour le n°6 mondial un éventuel duel contre Rafael Nadal en demies (après Marin Cilic en quarts, peut-être).