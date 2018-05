Del Potro, l'éclopé trop fort pour Mahut 

Juan Martin Del Potro, que l'on disait très incertain en raison d'une blessure a priori aux adducteurs, a retrouvé suffisamment de sensations pour surmonter un premier set à sens unique, même très inquiétant, et finalement dominer Nicolas Mahut en 4 manches (1-6, 6-1, 6-2, 6-4) ce mardi, au premier tour de Roland-Garros. La tête de série n°5 pourrait affronter un autre Français au prochain tour, si Julien Benneteau se sort des griffes de l'Argentin Leonardo Mayer.

80th Grand Slam match win for @delpotrojuan!



The Argentinian takes out Mahut 1-6 6-1 6-2 6-4 to reach the 2R. #RG18 pic.twitter.com/1T1LrZMXCf