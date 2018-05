Cornet réussit son entrée

Il y a des victoires qui comptent plus que d’autres. Celle décrochée par Alizé Cornet ce dimanche à Roland-Garros a une saveur forcément particulière. Il y a quelques semaines, elle était loin d’être sure de pouvoir participer au tournoi, menacée d’une suspension pour avoir manqué trois contrôles antidopage. Finalement blanchie par l’ITF, qui a annulé l’un de ses trois "no-shows", Cornet peut maintenant reprendre sereinement le cours de sa carrière. Et continuer à se battre sur le court sans arrière-pensée, comme elle l’a fait ce dimanche pour renverser une situation compliquée face à Sara Errani (2-6, 6-2, 6-3), l’ancienne finaliste du tournoi.

"Je m'en suis sortie, savoure la n°3 française. La situation était super mal embarquée. Je n’étais pas dans le match, je ne me sentais physiquement pas prête, pas en confiance (en raison de douleurs aux adducteurs, ndlr). Au final, j'ai réussi à surmonter mes peurs, mes doutes. Je l'ai remporté au combat. C'est satisfaisant et c’est une entrée en matière qui me donne beaucoup de repères pour la suite."

Cornet vient de vivre une période difficile, avec une incertitude très pesante. Elle arrive désormais à en faire une force. "J’y ai pensé souvent, à chaque fois que j’avais envie de péter un câble parce que je ne jouais pas bien, explique-t-elle. Au final, je suis restée calme parce que je me disais que c'était du bonus. Cela m’a aidée à rester concentrée dans le match. C'est pour cela que j'ai réussi à retourner la partie. Je suis restée calme. Malgré le fait que cela ne se goupillait pas bien et que j'avais de mauvaises sensations, j'attendais mon heure."

Elle a été récompensée de sa résilience, avec également une belle aide de la part du public. "J'ai eu beaucoup de frissons quand j'ai senti tout ce public derrière moi à la fin du match. C'était encore plus émouvant que d'habitude", assure Cornet, qui affrontera une compatriote, Pauline Parmentier ou Chloé Paquet, au prochain tour.