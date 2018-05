C'est fini pour Trungelliti

Fin de l'aventure pour Marco Trungelliti. Le lucky-loser argentin, devenu célèbre pour ce road-trip effectué dimanche entre Barcelone et Paris avec sa mère, sa grand-mère et son frère, et sa victoire qui a suivi le lendemain face à Bernard Tomic, n'ira pas plus loin que le 2e tour de Roland-Garros. L'Italien Marco Cecchinato, mieux classé (72e contre 190e), lui a barré la route en trois sets (6-1, 7-6 [1], 6-1).

✅ Perdre en qualifs

✅ Rentrer chez soi

✅ Etre rappelé pour intégrer le tableau principal

✅ Faire le trajet Barcelone-Paris avec sa famille

✅ Arriver à 23h50

✅ Gagner le lendemain son match en 4 sets

Je suis Marco Trungelliti !https://t.co/XtZdfvZL1X#RG18 pic.twitter.com/wPeKgsuePZ — Roland-Garros (@rolandgarros) 28 mai 2018