Cecchinato renverse (aussi) Djokovic ! 

On ne l'arrête plus. Déjà la sensation de ce Roland-Garros 2010, dans le tableau messieurs, Marco Cecchinato, 72e joueur mondial, réussit l'invraisemblable exploit de se hisser dans le dernier carré du tournoi parisien, lui qui n'avait jamais dépassé le cap du premier tour dans une épreuve du Grand Chelem (en seulement 4 participations).

Et quelle performance accomplie ce mardi, sur le court Philippe-Chatrier, où Novak Djokovic, même s'il n'évolue plus au niveau qui avait fait de lui le patron incontesté du tennis mondial, subit la loi de l'Italien, vainqueur en 4 manches et 3h (6-3, 7-6, 1-6, 7-6). Cecchinato, dominateur durant les 2 premiers sets, semblait pourtant enfin rattrapé par son inexpérience des grands rendez-vous en sombrant dans les 2 manches suivantes, mené 5 jeux à 1 dans le 5e set, mais capable de conclure sur un nouveau jeu décisif, exceptionnel d'intensité, et sa 3e balle de match. Alors même que "Djoko" n'aura pas pu convertir l'une des 2 balles pour égaliser à 2 manches partout.

A 25 ans, le Palermitain tentera de se hisser en finale face à l'Autrichien Dominic Thiem (n°7).