Benneteau rend hommage à Del Potro

Battu par Juan Martin del Potro pour son dernier match à Roland-Garros, Julien Benneteau a reconnu qu'il n'avait pas les moyens d'inquiéter l'Argentin, vainqueur en trois sets (6-4, 6-3, 6-2).

"Le rare moment où je peux avoir une opportunité, c'est à la fin du premier set à quatre partout, résume Benneteau. Mais là, sa force qui est incroyable, c’est qu’en 20 secondes il éteint le stade avec quatre premières et il me fait 7 points de suite parce que je me retrouve à 0-40 derrière. C'est comme ça contre ce genre de joueurs, quand on joue des mecs dans le Top 10, même si lui est quand même beaucoup plus fort qu'un joueur du Top 10. Sans ses blessures, il aurait été dans du Big Four ou du Big Five sans aucun problème. Cela demande d'être parfait, d'être juste dans tous les compartiments."

Benneteau est également revenu sur les mots que l'Argentin lui a glissé à l'oreille après la balle de match. "Il m'a dit qu'il était désolé que ce soit terminé là pour moi aujourd'hui mais que j'avais fait une très belle carrière et qu'il me souhaitait de profiter de la famille et de la vie, qu'il était content pour moi. Que des mots à son image, très sympathiques et très touchants."