9 ans après, Del Potro retrouve les 1/2 finales et... Nadal 

L'autre match en 2 actes des quarts de finale messieurs de ce Roland-Garros 2018 a tourné ce jeudi en faveur de Juan Martin Del Potro (n°5) vainqueur de Marin Cilic (n°3).

Une victoire en 4 sets et 3h50 de jeu (7-6 [5], 5-7, 6-3, 7-5) pour l'Argentin qui confirme le nouvel élan de sa 2e carrière, après 3 opérations du poignet, et retrouve le dernier carré à Paris pour la première fois depuis 2009 (sa 5e demi-finale en Grand Chelem). Aux dépens d'un Cilic, éliminé comme l'an passé en quarts de finale et qui aligne un 8e revers de rang face à Del Potro.

La "Tour de Tandil" qui affrontera l'ogre des lieux pour une place en finale, un Rafale Nadal qui l'avait battu au premier tour de Roland-Garros lors de leur unique confrontation sur les courts de la Porte d'Auteuil en 2007. Le Majorquin qui mène 9 victoires à 5 dans ses duels face à un Del Potro en larmes à sa sortie du court Suzanne-Lenglen.