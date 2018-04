14 Français dans la liste des engagés

La liste des participants à l’édition 2018 du tournoi de Roland-Garros, qui aura lieu du 27 mai au 10 juin prochains à Paris, est tombée mercredi.

Dans le tableau masculin, le principal absent sera Roger Federer, qui a annoncé son forfait il y a déjà quelques semaines. 102 des 104 meilleurs joueurs au classement ATP seront là, et notamment dix Français: Lucas Pouille (11e), Adrian Mannarino (26e), Richard Gasquet (34e), Jo-Wilfried Tsonga (35e), Gaël Monfils (42e), Benoît Paire (48e), Julien Benneteau (57e), Gilles Simon (69e), Pierre-Hugues Herbert (82e) et Jérémy Chardy (84e).

Du côté des dames, quatre Tricolores intégreront directement le tableau final: Caroline Garcia (7e), Kristina Mladenovic (20e), Alizé Cornet (35e) et Océane Dodin (102e). Six joueuses - Serena Williams (USA), Victoria Azarenka (BLR), Saisai Zheng (CHN), Bethanie Mattek-Sands (USA), Kristina Kucova (SVK) et Vania King (USA) - bénéficieront quant à elles d’un classement protégé dans la liste des 108 concurrentes admises.