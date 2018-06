11e finale pour Nadal qui égale Federer

Son quart de finale sur 2 jours face à Diego Schwartzman, avec au passage un premier set perdu depuis 3 ans, aura finalement été plus compliqué que ce choc annoncé face à Juan Martin Del Potro pour s'ouvrir les portes d'une nouvelle finale à Roland-Garros. Vendredi, Rafael Nadal, dans son jardin du court Philippe-Chatrier, a étrillé l'Argentin en 3 sets secs et 2h14 de jeu.

Cette victoire (6-4, 6-1, 6-2), qui ne souffre pas la moindre contestation, à l'exception peut-être d'un break sans lendemain de Del Potro dans le premier set, permet donc au n°1 mondial de monter pour la 11e fois de sa carrière sur la dernière marche du tournoi parisien. 13 ans après sa première finale à la Porte d'Auteuil, Nadal en profite pour devenir au passage le 2e homme après Roger Federer (Wimbledon) à atteindre 11 finales dans un tournoi du Grand Chelem.

Le Majorquin affrontera dimanche pour une 11e couronne l'Autrichien Dominic Thiem (n°7), qui a mis fin à l'épopée de l'Italien Marco Cecchinato. Et surtout a déjà battu à 2 reprises Nadal sur sa chère terre battue...

"I’ll feel so lucky to be back in the final here."



