[Teasers] REC - Novembre

GRAND ANGLE : [L’Odyssée d’Alice] Plongée dans les abysses avec l’apnéiste Alice Modolo, meilleure française de l’histoire de cette discipline dangereuse basée sur l’interruption de la respiration. Après un break de 5 ans, cette Clermontoise est revenue à sa passion et s’époumone depuis pour réaliser son rêve : atteindre la barre mythique des 100m de profondeur ! REC l’a accompagnée dans cette odyssée palmée.

ZOOM : [L’enfer au paradis] La Guadeloupe et son océan déchaîné. Sur leur scooter des mers, 40 pilotes doivent résister pendant 4 jours à une épreuve d’endurance. 650 kilomètres à parcourir dans des conditions extrêmes. Casse mécanique et casse physique : tout un paradoxe entre beauté du décor et violence de l’effort.

CAM EMBARQUÉE : Comme chaque mois, REC s’immisce au cœur de l’entraînement d’un sportif. La talentueuse Axelle Étienne, étoile montante du BMX et grand espoir de médaille à Tokyo 2020 et Paris 2024, nous accueille en pleine séance de vitesse au cœur des bosses.

MISE AU POINT : [Au bout de mes rêves] Aux portes de la NBA à l’été 2017, Jonathan Jeanne -très prometteur basketteur français- a vu son rêve brisé par une maladie génétique rare, détectée au dernier moment : le syndrome de Marfan. S’il a fait le deuil d’une carrière NBA, Jonathan a refusé la fatalité. Il s’est battu pour retrouver les parquets, en Division 2 espagnole, à Majorque. Un chemin de croix pour une renaissance, à 21 ans.