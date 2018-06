Strasbourg: Labeyrie s'en va aussi

Louis Labeyrie a décidé de mettre un terme à son contrat avec Strasbourg. Le club alsacien l'a fait savoir via un communiqué publié jeudi sur son site officiel. Arrivé en provenance de Levallois il y a un an, l'international français n'aura porté qu'une saison durant les couleurs de la SIG (13 points et 7 rebonds de moyenne). La future destination de l'intérieur de 26 ans, drafté en NBA en 2014 par les Knicks, n'est pas encore connue.

Son départ s'ajoute notamment à celui de Jérémy Leloup, parti rejoindre Dijon après avoir également quitté la formation de Vincent Collet.