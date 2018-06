Mené 2-1 par Le Mans en demi-finales des playoffs, Strasbourg a égalisé à 2-2 jeudi soir pour s’offrir un cinquième match décisif dans sa salle du Rhénus, samedi à 18h30.

Dans la Sarthe, les hommes de Vincent Collet sont allés s’imposer 89-82, dans le sillage de Miro Bilan (24 points et 6 rebonds) et Dee Bost (19 points et 11 passes), alors que Mykal Riley (16 points) a terminé meilleur marqueur manceau.