Monaco prend les devants

La finale du championnat de France, une Pro A devenue Jeep Elite en cours de saison, a débuté mercredi soir à Monaco.

Et c’est le club du Rocher, emmené par Chris Evans (18 points) et DJ Cooper (15 points et 8 passes), qui a remporté ce premier acte face au Mans en s’imposant (81-77), même si les Sarthois de Chris Lofton (15 points, 6 passes et 5 rebonds) ont été dans le coup jusqu’au bout.

Le deuxième match de cette finale au meilleur des cinq manches se déroulera vendredi soir (20h45), toujours en Principauté.