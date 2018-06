Monaco arrache un match 5 !

Il y aura un match 5 décisif dans ces finales de Jeep Elite ! Dos au mur avant le quatrième acte, qui s’est joué mercredi soir à Antarès, Monaco est parvenu à égaliser en s’imposant (69-78). Etincelant lors de l’épisode 4, Chris Lofton est cette fois passé au travers, avec seulement 7 points à 2/7 aux tirs, et c’est tout Le Mans qui a dévissé.

Si le MSB a tenu la distance dans le premier quart-temps (19-19, 10e), la Roca Team a peu à peu pris l’ascendant (36-40, 20e puis 51-60, 30e), grâce notamment à Paul Lacombe (12 points, 6 rebonds, 4 passes), Aaron Craft (15 points, 6 rebonds, 4 passes) et Ali Traoré (10 points, 3 rebonds). Un avantage qu’elle a su conserver jusqu’au bout.

Malgré les efforts d’Antoine Eito (14 points, 5 rebonds), D.J. Stephens (14 points, 5 rebonds) et Youssoupha Fall (8 points, 13 rebonds), la réaction des Sarthois en fin de rencontre n’a pas suffi. Tout se jouera donc dimanche, à Gaston-Médecin, où le nouveau champion de France, successeur de Chalon-sur-Saône, sera enfin connu.

On attendait une réaction collective de l'@ASMonaco_Basket et elle est arrivée avec 5 joueurs à au moins 11 d'évaluation. Et à ce petit jeu, c'est @ACraft4 qui a été le plus décisif ce soir : 14 pts, 6 rebonds, 4 passes, 22 d'eval et un titre de MVP de la rencontre pic.twitter.com/Pr1JtG6Toa