Les sélections du All-Star Game sont connues

Comme chaque année, l’AccorHotels Arena accueillera le All-Star Game de la LNB le 29 décembre prochain. Et à un mois de ce match de gala, le jury chargé de sélectionner les joueurs a tranché. Le cinq français sera ainsi composé de Paul Lacombe (Monaco), Lahaou Konaté (Nanterre), Charles Kahudi (Villeurbanne), Amine Noua (Villeurbanne) et Youssoupha Fall (Strasbourg). Ils affronteront une équipe étrangère constituée de Justin Robinson (Chalon-sur-Saône), David Lighty (Villeurbanne), Devin Ebanks (Châlons-Reims), Julian Wright (Levallois) et Youssou Ndoye (Bourg-en-Bresse).

Antoine Eito (Le Mans), Théo Maledon (Villeurbanne), Benoît Mangin (Le Portel), Yakuba Ouattara (Monaco), Ali Traoré (Strasbourg), Nicolas De Jong (Boulazac) et Alain Koffi (Gravelines-Dunkerque) prendront place sur le banc tricolore, aux côtés des coaches Zvezdan Mitrovic et Laurent Pluvy. En face, Laurent Legname et Germain Castano pourront compter sur David Holston (Dijon), Roko-Leni Ukic (Levallois), Karvel Anderson (Gravelines-Dunkerque), Mardy Collins (Strasbourg), Donta Smith (Pau-Lacq-Orthez), Mouphtaou Yarou (Levallois) et Vitalis Chikoko (Pau-Lacq-Orthez).

Le concours de tirs à trois points sera animé par Bastien Pinault (Chalon-sur-Saône), Adas Juskevicius (Nanterre), Scott Wood (Gravelines-Dunkerque) et Jarell Eddie (Strasbourg). Benjamin Sene (Gravelines-Dunkerque), Théo Maledon (Villeurbanne), Killian Hayes (Cholet) et Justin Robinson (Chalon-sur-Saône) participeront quant à eux au Skills Challenge. Reste désormais à connaître ceux qui tordront les cercles de Paris-Bercy lors du toujours très attendu concours de dunks.