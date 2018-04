Le Mans se relance, Levallois surprend l'Asvel

Dans une bonne dynamique, l’Asvel a subi la loi de Levallois ce mardi lors de la 29e journée de Pro A (77-83) – un résultat qui pourrait avoir son importance dans la course aux play-offs. Après deux revers, Le Mans de son côté a bien réagi aux dépens de Dijon (88-65), et l’Elan Béarnais de poursuivre sur sa lancée avec une quatrième victoire de rang face à Gravelines-Dunkerque (86-80). Limoges reste également accroché au bon wagon après son succès sur Boulazac (87-68). Et Chalon-sur-Saône de ne pas abdiquer en s’imposant sur le parquet de la lanterne rouge Hyères-Toulon (79-88).