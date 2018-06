Le Mans corrige la SIG à Antarès

Les 2 équipes dos à dos, après que Le Mans a su répondre à la victoire inaugurale de Strasbourg (76-66) par un succès en Alsace (71-80), la SIG retrouvait les Sarthois ce mardi pour le match 3 des demi-finales de Jeep Elite. Dans une salle Antarès chauffée à blanc, mais où l'orange était mis, le MSB a su profiter à plein de l'appui de son public pour s'imposer (80-60).

Un véritable non match de la part des joueurs de Vincent Collet, qui accusaient déjà 11 points de retard à l'issue du premier quart-temps (25-14). En face, Romeo Travis (20 points, 11 rebonds), meilleur marqueur et meilleur rebondeur de la rencontre, offrait une note salée à son ancien club avec lequel il disputait encore la finale du championnat la saison passée.

Deux quart-temps à faire jeu égal (15-14, 22-22) n'ont pas suffi et c'est Le Mans qui va encore finir le plus fort (18-10) pour s'envoler au score, malgré Damien Inglis (18 points) et Jérémy Leloup (10 points).

Strasbourg est désormais dos au mur avant le match 4, programmé ce jeudi, toujours à Antares, où les Manceaux auront l'opportunité de clore la série.