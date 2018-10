L'Asvel reste intraitable

Sixième journée du championnat de France de basket et sixième victoire pour l'Asvel ! Lyon-Villeurbanne a donné la leçon à Limoges (82-68), ce dimanche à l'Astroballe.

Les hommes de Zvezdan Mitrovic caracolent en tête du classement. Le CSP occupe une préoccupante 15e place.

