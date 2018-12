Cholet: Kunter de retour aux affaires !

Erman Kunter est de retour à Cholet ! Le coach turc, libre depuis son départ de Galatasaray en janvier dernier, va diriger le club des Mauges pour la troisième fois de sa carrière, après deux premiers passages entre 2003-2004 et 2006-2012. La belle histoire qu'il a vécu avec CB (Victoire en Semaine des As en 2008, finale d'Eurochallenge en 2009, titre de champion de France en 2010) a clairement facilité le rapprochement entre ce technicien réputé et l'avant-dernier de Jeep Elite.

"Tout le monde a fait des efforts, explique Kunter dans les colonnes de Ouest-France. Dans ce genre de situation, c’est tout à fait normal. On sait que la saison n’a pas bien démarré, que la situation n’est pas facile à gérer. Il faut tout faire pour se sortir de cette situation. On va travailler, travailler, plus que d’habitude. Tout le monde a fait un effort, les dirigeants, moi. Maintenant, c’est aux joueurs de le faire. Il faut qu’ils prennent conscience de la situation. Chaque match sera une finale. Il va falloir très vite gagner. En gagnant, le futur sera plus simple. Mais on n’en est pas encore là. Pour l’instant, on a la pression. Moi aussi. Les dirigeants ont fait suffisamment d’efforts pour me faire revenir, je ne peux pas les décevoir. Tous ensemble, on va mettre quelque chose en route. J’ai confiance même si c’est un vrai chantier."