Après la nouvelle contre-performance de Manchester United, tenu en échec par Valence mardi soir lors de la deuxième journée de la phase de poules de la Ligue des champions (0-0), Antonio Valencia avait fait polémique en "likant", sur Instagram, une publication où on le voyait en photo avec la légende: "Il est temps pour Mourinho de partir."

L’Equatorien s’en est excusé mercredi matin sur Twitter, expliquant ne pas "avoir lu le texte accompagnant cette photo. Ce n’est pas ce que pense et je m’en excuse. Je soutiens totalement l’entraîneur et mes coéquipiers. Nous donnons tout pour améliorer nos résultats."

Yesterday, I liked a post on Instagram without reading the text that accompanied the picture. These are not my views and I apologise for this. I am fully supportive of the manager and my teammates. We are all giving our everything to improve the results. pic.twitter.com/bMEsrAwMkh