Après la défaite des Red Devils face à City dans le derby de Manchester dimanche (3-1), José Mourinho a salué "la performance positive" de ses hommes, mais aussi pointé leurs "erreurs individuelles".

"On était dans le match jusque dans les dix dernières minutes, et ce troisième but nous a tués mentalement (Gundogan a marqué à la 86e, ndlr). Il y a des mauvais matches et des matches avec des erreurs. Je pense que c’était un match avec des erreurs de notre part, a expliqué l’entraîneur portugais, rapporte la BBC, avant d’évoquer l’absence de Paul Pogba, touché à une cuisse contre la Juventus. Bien sûr qu’il nous a manqué. Ça a perturbé notre plan de jeu parce que Marouane Fellaini a dû débuter. Il n’a pas la condition pour jouer 90 minutes mais sa contribution était extraordinaire."