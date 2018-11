L’international français a signé vendredi un nouveau contrat de cinq saisons, soit jusqu’en 2023.

#FridayFeeling brought to you by @nglkante, who will be a Blue for five more years! #Kante2023 pic.twitter.com/evwr1rlKQ2 — Chelsea FC (@ChelseaFC) November 23, 2018

"Je suis heureux de prolonger avec Chelsea. Cela a été deux magnifiques années et j’en veux encore plus. Depuis que je suis arrivé, j’ai vraiment progressé en tant que joueur, en me lançant des défis et en gagnant des trophées que je n’oublierai jamais. J’aime la ville, le club, je suis heureux de rester plus longtemps", a réagi le champion du monde 2018, rapporte le site du club.

Le milieu défensif devient le joueur le mieux payé de l’histoire des Blues. Selon la presse britannique, il passe de 8,7 à 17,5 millions d’euros par an, soit plus qu’Eden Hazard, qui émarge à 12 millions d’euros.