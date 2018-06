Manuel Pellegrini, nouvel entraîneur de West Ham qui est passé par Manchester City, Malaga ou le Real Madrid, a été victime d'une agression dans la nuit de samedi à dimanche à Santiago du Chili. Alors qu'il se rendait au restaurant avec son épouse et des amis, deux personnes les ont agressés. Ils ont été menacés par des armes à feu et leur ont notamment volé des effets personnels, annonce Marca. La police est rapidement intervenue et personne n'a heureusement été blessé.