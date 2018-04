West Ham: Evra titulaire contre City

Patrice Evra va connaître sa troisième titularisation de la saison en Premier League, ce dimanche, à l'occasion de la rencontre entre West Ham et Manchester City.

Dans les rangs des Skyblues, déjà assurés du titre, Aymeric Laporte débute, contrairement à Benjamin Mendy, qui devrait entrer en jeu et jouer une trentaine de minutes.

3️⃣ changes ➡️ Lanzini, Evra and Adrian start against City. #WHUMCI #COYI pic.twitter.com/Q9tkOJ7gn7

How we line-up today!



City XI | Ederson, Walker, Laporte, Otamendi, Delph, Fernandinho (C), Gundogan, De Bruyne, Sane, Sterling, Jesus



Subs | Bravo, Danilo, Bernardo, Mendy, Yaya Touré, Nmecha, Foden



Presented by @HAYSWorldwide #whuvcity #mancity pic.twitter.com/3aiuMtbooh