Wenger a recalé un club anglais

Claudio Ranieri, de retour aux affaires en Premier League un an et demi après son éviction de Leicester, et quelques mois après son départ de Nantes, n'était pas le premier choix de Fulham. Selon plusieurs médias anglais, et notamment le Telegraph, le club londonien, lanterne rouge du championnat anglais, avait une autre idée en tête au moment de se séparer de son entraîneur, Slavisa Jokanovic.

Les dirigeants des Cottagers, et notamment le propriétaire Shahid Khan, avaient ainsi songé à Arsène Wenger, en souhaitant profiter des bons rapports avec leurs voisins londoniens d'Arsenal. Mais le manager français, libre depuis son départ des Gunners après 22 ans de règne, a poliment décliné la proposition. Wenger ne souhaite pas reprendre du service dans un autre club anglais. Il serait plutôt attentif à la situation du Bayern Munich, où l'avenir de Niko Kovac est loin d'être assuré.

Mais la piste Wenger n'est pas la seule à avoir été envisagée par les dirigeants de Fulham. Deux entraîneurs portugais ont été contactés: André Villas-Boas, l'ancien manager de Chelsea (2011-2012) et Tottenham (2012-2013), sans club depuis son départ de Shanghai ; et Leonardo Jardim, dont la cote est assez élevée en Europe après ses belles saisons à l'AS Monaco (2014-2018).