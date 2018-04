Un but de plus attribué à Kane, Salah ne comprend pas

Tottenham a eu gain de cause. Les Spurs avaient demandé à ce que le deuxième but inscrit par Christian Eriksen sur la pelouse de Stoke City (1-2) le week-end dernier soit attribué à Harry Kane, et ils ont été entendus.

Le panel d'experts de la Premier League a jugé que Kane avait bel et bien touché le coup franc d'Eriksen, qui avait fait mouche.

Kane hérite ainsi d'un 25e but cette saison en championnat, et se rapproche de son rival pour le titre de meilleur buteur, Mohamed Salah (29 buts), qui n'a pas caché son incompréhension.