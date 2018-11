Un arbitre sauvagement agressé en Irlande

Daniel Sweeney, arbitre de la Combined Counties Football League en Irlande a été brutalement agressé à l'issue d'un match opposant Horseleap à Mullingar Town. Plusieurs joueurs l'ont attendu dans le parking avant de le frapper violemment. Il a été transporté à l'hôpital de Tullamore et souffre notamment d'une fracture de la mâchoire. La police locale a lancé une enquête sur ces faits inacceptables.

One of our Referees in Midland Branch today after a game was viciously attacked by players this should not be tollarted at all we as Referees doing a job no REF no game pic.twitter.com/YgPpAhSNpD