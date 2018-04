Trois Citizens nommés pour le titre de joueur de l'année

L'Association des footballeurs professionnels anglais a annoncé samedi le nom des cinq joueurs en lice pour remporter le titre de meilleur joueur de la saison en Premier League. Manchester City, champion probable, compte trois représentants avec Kevin De Bruyne, Leroy Sané et David Silva. Outre les Skyblues, on retrouve l'attaquant de Tottenham Harry Kane, celui de Liverpool Mohamed Salah et le gardien de but de Manchester United David De Gea.