Tout le monde rend hommage à Wenger

Une page se tourne à Arsenal mais aussi dans l’histoire du football anglais. Entraîneur des Gunners depuis 1996, Arsène Wenger a annoncé ce vendredi qu’il tirerait sa révérence à l’issue de l’actuelle saison après 22 ans de bons et loyaux services. Le manager français de 68 ans récolte depuis les hommages bien mérités de ses joueurs.

"À l'homme qui m'a donné ma chance à l'âge de 16 ans et qui a montré une foi et un engagement incroyables envers moi. Toujours un gentleman, il a été comme un père dans les moments difficiles de ma carrière. Il a toujours cru en moi quand la plupart des gens ne l'ont pas fait. Merci pour tout boss", a ainsi déclaré Jack Wilshere. Hector Bellerin fait lui aussi part de son émotion: "Personnellement, une journée très triste. J’aurai toujours une dette envers cet homme, la personne qui m’a donné confiance et m’a permis de progresser. Merci pour tous les souvenirs et les trophées, boss".

Même Ferguson et Mourinho

D’anciens Gunners ont également tenu à rendre hommage à leur ancien entraîneur. C’est le cas notamment de Robin Van Persie: "Merci Arsène pour toute ta confiance envers moi au fil des ans. Vous êtes un homme unique et un entraîneur de haut niveau ! Certainement l'un des meilleurs que j’ai jamais eu ! Vous resterai toujours comme mon père dans le football. Avec vous, j’ai eu la chance de grandir en tant qu’homme et joueur, je vous serai toujours reconnaissant pour cela et je vous souhaite le meilleur pour le prochain chapitre de votre vie !"

Chez les entraîneurs aussi, le départ d’Arsène Wenger est salué comme il se doit. "Impossible de parler d’Arsenal et de Premier League, ainsi que du métier d’entraîneur sans citer Arsène Wenger, une référence, sans aucun doute. Merci Arsène", a posté sur Twitter l’entraîneur du PSG, Unai Emery, qui n’a jamais caché son admiration pour le technicien alsacien. Même son ancien rival de Manchester United, la légende Alex Ferguson, y est allé de son petit mot: "Je suis très heureux pour Arsène Wenger. J’ai beaucoup de respect pour lui et pour le travail qu’il a fait à Arsenal (…) Je suis ravi qu'il ait annoncé qu'il partait à ce stade de la saison, car il peut maintenant avoir l’hommage qu'il mérite vraiment. Il est sans aucun doute l'un des meilleurs managers de l’histoire de la Premier League et je suis fier d’avoir été le rival, le collègue et l’ami d'un si grand homme".

L’actuel entraîneur des Red Devils, José Mourinho, qui a eu pourtant par le passé de franches explications avec le Français, salue aussi le départ de son ex-meilleur ennemi: "Je souhaite toujours le meilleur à mes adversaires, a ainsi confié le Portugais sur le site de MU. S’il est content de sa décision, s’il attend avec impatience le prochain chapitre de sa carrière et de sa vie, je suis vraiment content pour lui. S’il est triste, je suis triste. Je suis certain qu’en tant que club, nous montrerons à M. Wenger le respect qu’il mérite. Je sais ce que cela signifie trois titres de Premier League et sept FA Cup, mais pas seulement ça. Ce qu’il a fait au Japon, ce qu’il a apporté au football français, ce qu’il a donné à Arsenal, tout ce qu’il a fait au club. Encore une fois, s’il est content de sa décision, je suis vraiment heureux. J’espère qu’il ne se retirera pas du football. Pour le moment, Arsène Wenger n’a pas donné d’indice sur son avenir, mais difficile de l’imaginer sur le banc d’un autre club.

