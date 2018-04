Les Spurs n'ont pas l'intention d'attendre les attaques du Paris Saint-Germain ou encore du Real Madrid pour Mauricio Pochettino ! Daniel Levy et les dirigeants de Tottenham vont en effet lui proposer une prolongation de contrat, annonce The Telegraph. L'Argentin deviendrait alors l'un des entraîneurs les mieux payés avec un salaire estimé à 10 millions d'euros par an.