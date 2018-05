Tottenham-Pochettino: "Si on n’est pas capable de gagner nos deux derniers matches…"

Battu sur le fil sur la pelouse de West Brom, qui joue sa survie en Premier League, samedi après-midi (1-0), Tottenham reste quatrième du classement, et dernier qualifié pour la Ligue des champions, mais pourrait voir Chelsea, opposé à Liverpool dimanche après-midi (17h30), revenir à deux points à deux journées de la fin.

"Au foot, vous pouvez dominer mais il faut être efficace devant le but. Et on n’a pas été bons aujourd’hui. Je suis très déçu par cette défaite. Mais on a toujours notre destin en mains pour finir dans le Top 4. Et si on n’est pas capable de gagner nos deux derniers matches (à domicile contre Newcastle et Leicester, ndlr), on ne mérite pas de se qualifier pour la Ligue des champions", a déclaré Mauricio Pochettino, l’entraîneur des Spurs, sur la BBC.