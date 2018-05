Tottenham: Pochettino prolonge

Lié avec Tottenham jusqu’en 2021, Mauricio Pochettino a prolongé son contrat jeudi, jusqu’en 2023.

"C’est un honneur d’avoir signé un nouveau contrat sur le long terme, alors qu’arrive une des périodes les plus importantes de l’histoire du club, et d’être l’entraîneur de cette équipe dans notre nouveau stade de classe mondiale", a commenté l’entraîneur argentin sur le site des Spurs.

Le club nord-londonien, qui évoluait cette saison à Wembley, va emménager dans un tout nouveau stade de 62 000 places.

We are delighted to announce that Mauricio Pochettino has signed a new five-year contract with the Club, which runs until 2023.



First Team Coaching staff Jesús Pérez, Miguel D’Agostino & Toni Jimenez have also agreed new contracts.



More ▶️ https://t.co/F4xw7B65E7 pic.twitter.com/fbmpHWoqPC