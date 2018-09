Tottenham-Pochettino: "On ne peut pas prendre ce genre de but"

Si Tottenham a renoué avec la victoire samedi à Brighton (1-2), après trois défaites de rang dont deux en championnat, les Spurs ont tremblé en fin de match, alors qu’Anthony Knockaert a réduit l’écart dans le temps additionnel.

"C’est fou d’encaisser un but comme ça, a réagi leur entraîneur Mauricio Pochettino sur la BBC. A une minute de la fin, on doit être plus vigilants et concentrés. On a gagné mais on doit continuer à travailler et prendre conscience qu’on ne peut pas prendre ce genre de but."