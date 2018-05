Tottenham-Pochettino: "Nous avons notre destin en main"

Avec deux points d'avance sur Chelsea (5e) dans la course à la qualification pour la Ligue des champions, et seulement un point de retard sur Liverpool, troisième avec un match de plus au compteur, Tottenham (4e) peut légitimement viser plus haut sur ses deux dernières sorties en Premier League, à domicile face à Newcastle United puis Leicester City. Mais le Hotspur traverse une période compliquée matérialisée par un seul succès sur ses cinq derniers matches.

Mauricio Pochettino se veut néanmoins optimiste. "Si nous voulons terminer troisièmes, à nous de jouer. Nous avons notre destin en main, a expliqué le technicien argentin ce mardi en conférence de presse. J'ai été déçu de la façon dont nous avons laissé échapper les trois points à West Brom samedi dernier, mais nous devons aller de l'avant et rester concentrés. Nous voulons gagner tous nos matchs, mais on ne peut malheureusement pas maintenir le même niveau de performance tout au long d'une saison".