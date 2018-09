Tottenham: Pochettino ne s’inquiète pas

Battu 2-1 sur la pelouse de l’Inter Milan mardi en Ligue des champions, Tottenham a subi un troisième revers de rang après ses défaites en Premier League à Watford et contre Liverpool.

Mais Mauricio Pochettino ne s’inquiète pas. "Je suis très détendu et très calme, parce que je connais très bien le football. Je sais que quand tu gagnes, tout le monde te félicite. Même si ce n’est pas toujours totalement mérité. Et quand tu perds, il faut accepter la critique, que les gens puissent penser différemment, et garder un équilibre. Il faut trouver les raisons de ces défaites", a expliqué l’entraîneur argentin jeudi en conférence de presse.

Les Spurs, toujours privés de Hugo Lloris et qui se déplacent à Brighton samedi après-midi (18h30), ont par ailleurs enregistré les retours à l’entraînement de Dele Alli et Moussa Sissoko.