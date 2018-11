Tottenham: Pochettino évoque la course au titre

Dimanche après-midi, dans le cadre de la 14e journée de Premier League, Tottenham sera sur la pelouse de l'Emirates Stadium pour le choc du week-end outre-Manche, entre des Spurs qui ne devancent leurs futurs hôtes que de trois points au classement, et des Gunners qui n'ont plus mordu la poussière en championnat depuis la 2e levée. Les partenaires de Hugo Lloris, positionnés sur le podium, sont-ils alors lancés dans la course au titre ?

"Nous avons progressé par rapport à la saison dernière, car nous plus de points après 13 matches. Arsenal aussi est dans la même situation, ils réussissent une saison incroyable, tout comme Manchester City ou Liverpool, a déclaré le manager des Spurs, Mauricio Pochettino. Mais il n'y a eu que 13 matches de joués et il en reste encore beaucoup à disputer. Nous verrons bien ce qu'il se passera. Nous allons entrer dans une période compliquée jusqu'à Noël, avec beaucoup de rencontres au calendrier. Dans les mois à venir, nous verrons bien où nous nous situerons".