Tottenham: Lloris de retour à l'entraînement

Des Londoniens en délicatesse avec leurs gardiens, avant la réception de Watford mercredi pour le compte du 3e tour de la Carling Cup (21h), puisque Michael Vorm, la doublure de Lloris, continue de soigner une blessure au genou contractée la semaine dernière, en Ligue des champions face à l'Inter Milan. Mais il paraît cependant peu probable que le manager Mauricio Pochettino prenne le moindre risque avec son champion du monde ; c'est l'Argentin Paulo Gazzaniga, le n°3 dans la hiérarchie, qui a le plus de chances d'être aligné et d'enchaîner après la victoire du week-end à Brighton (2-1).

TEAM NEWS:



Hugo Lloris (thigh) - has now progressed to field work.@Vorm_Official (knee) – swelling has improved and continues rehabilitation.#COYS pic.twitter.com/MmZdk1qZfr