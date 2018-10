Tottenham: L’emménagement dans le nouveau stade retardé

Alors que les fans de Tottenham espéraient investir leur nouvel écrin en septembre 2018, la direction londonienne a annoncé via un communiqué que les hommes de Mauricio Pochettino resteront à Wembley jusqu’à la fin de l’année civile.

"En prenant en compte toutes les données techniques et logistiques, nous avons été contraints de prendre la décision de faire jouer tous nos matches à domicile (de 2018) au stade de Wembley, y compris celui contre les Wolverhampton Wanderers le 29 décembre", a expliqué Daniel Levy, le président des Spurs.

Toutefois, le club anglais entend bien inaugurer son White Hart Lane, totalement rénové et dont la capacité a été portée à 62 000 places, le 13 janvier prochain, à l'occasion du choc face à Manchester United.

Club Statement: New Stadium and Financial Update.