Tottenham: Alli jusqu'en 2024

A seulement 22 ans, Dele Alli vient déjà d'entamer sa quatrième saison pleine en Premier League. L'attaquant international anglais figure parmi les talents les plus prometteurs du football britannique, et un leader incontournable pour Tottenham. Conscients que l'intéressé est de plus en plus courtisé, les Spurs ont officialisé ce mardi une prolongation de contrat pour l'international anglais.

Initialement lié jusqu'en 2022 avec le Hotspur, Dele Alli a rempilé pour deux saisons supplémentaires, soit jusqu'au 30 juin 2024.