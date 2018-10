Three Lions: Southgate devrait prolonger

Gareth Southgate devrait prolonger l'aventure à la tête de la sélection anglaise jusqu'en 2022, annonce Sky Sports. Sélectionneur du Three Lions lors de la Coupe du monde en Russie termine à la 4e place. Selon le média britannique, un accord verbal serait d'ores et déjà trouvé entre la fédération et Southgate.

BREAKING: Gareth Southgate verbally agrees new contract to remain as England manager until 2022, Sky sources understand. pic.twitter.com/cBpdnZQPNw — Sky Sports News (@SkySportsNews) 3 octobre 2018