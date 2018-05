Swansea: Les frères Ayew dans l’histoire ?

Le match de la peur. Mardi soir, à 20h45, Swansea, 18e et premier relégable, accueille Southampton, un 17e du classement qui compte le même nombre de points mais une meilleure, ou plutôt une moins mauvaise, différence de buts (-19 contre -26).

Et une défaite des Gallois, à qui il ne restera ensuite qu’une seule rencontre à disputer, pourrait quasiment les condamner à la descente en Championship. Une possible relégation pour les anciens Marseillais André et Jordan Ayew, qui ne serait toutefois pas une première dans l’histoire de la Premier League pour deux frères évoluant dans la même équipe, rapporte le Daily Mail.

Car les Suédois Marcus et Martin Olsson, qui sont eux jumeaux, avaient connu la descente avec Blackburn en 2012. Ironie de l’histoire, Martin Olsson évolue aujourd’hui… à Swansea.